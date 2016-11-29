المعلا يوقع على طابع بريدي يحمل صورة أقدم لؤلؤة في العالم

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين بالديوان الأميري، أمس، بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، محمد سلطان القاضي، رئيس مجلس إدارة مجموعة بريد الإمارات، وعبد الله الأشرم، الرئيس التنفيذي لمجموعة بريد الإمارات بالوكالة، ويوسف الخاجة، الرئيس التنفيذي للشبكات، وعدد من المسؤولين بالمجموعة الذين قدموا لتسليم سموه لوحة طوابع بريد لأقدم لؤلؤة في العالم.

واطلع صاحب السمو حاكم أم القيوين على إصدار الطابع البريدي الذي يحمل صورة أقدم لؤلؤة في العالم تم اكتشافها في موقع أم القيوين 2، وتعتبر أقدم لآلئ طبيعية عرفت إلى الآن، ليس في الخليج العربي فقط، ولكن في العالم بكامله، وهي تنتمي إلى نوع من المحار يسهل صيده، ولآلئه أكثر تألقاً وذات دقة عالية.

ووقّع صاحب السمو حاكم أم القيوين على الطابع البريدي الذي يحمل إصدار طابع بريدي عن أقدم لؤلؤة في العالم تكتشف في الإمارة من 7500 قبل الميلاد.

حضر التوقيع الشيخ سيف بن راشد المعلا، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، نائب رئيس المجلس التنفيذي لأم القيوين، والشيخ عبد الله بن سعود بن راشد المعلا، وناصر سعيد التلاي، مدير الديوان الأميري، وراشد محمد أحمد، مدير التشريفات، وعدد من المسؤولين في مجموعة بريد الإمارات.

توثيق

وقالت شيخة العامري، مديرة الفعاليات والطوابع بمجموعة بريد الإمارات، إنه تم التعاون مع دائرة المتاحف والتراث بأم القيوين ومجموعة من شباب الإمارات لتصوير الطابع بالتقنية المطلوبة لتوضيح اللؤلؤة، وتم استخدام الصورة في إصدار الطابع البريدي الذي يحمل صورة أقدم لؤلؤة في العالم.

وأشارت إلى سعي مجموعة بريد الإمارات لرصد وتوثيق وإبراز هذا الإنجاز الوطني في كل الأنشطة والأحداث والمناسبات المهمة محلياً وخارجياً، وذلك عبر إصدار طوابع بريدية تذكارية، توثق أقدم لؤلؤة في العالم، على اعتبار أن الطوابع البريدية وسيلة من وسائل الاتصال الإعلامي والثقافي التي تصل إلى مختلف الدول والشعوب.