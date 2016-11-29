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ضبط 27 شخصا بحوزتهم أسلحة و18 هاربا من أحكام خلال حملة بالبحيرة

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ضبط 27 شخصا بحوزتهم أسلحة و18 هاربا من أحكام خلال حملة بالبحيرة ضبط 27 شخصا بحوزتهم أسلحة و18 هاربا من أحكام خلال حملة بالبحيرة

>البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة

قاد اللواء علاء الدين شوقى، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، حملة أمنية مكبرة، لاستهداف العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون والذين يشكلون بؤرًا إجرامية والتشكيلات العصابية ومصنعى ومتاجرى وحائزى الأسلحة النارية والمواد المخدرة، بالتنسيق وقطاع مصلحة الأمن العام بنطاق المحافظة.

 

أسفرت الحملة التى شارك فيها اللواء محمد خريصة مدير المباحث، واللواء محمد الجمسى مفتش الأمن العام، عن ضبط 27 شخصا بحوزتهم أسلحة ومخدرات، كما تم ضبط 18 متهما هاربين من تنفيذ 35 حكما قضائيا بالحبس، فيما تم تحرير محاضر بالوقائع وأخطرت النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.


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