حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 29-11-2016.. يتوقع علماء الفلك أن العمل فى إطار "جماعى" يجلب النتيجة الجيدة

كتبت رانيا علوى

قدم علماء الفلك لمواليد برج الميزان لليوم الثلاثاء 29 نوفمبر عددا كبيرا من التوقعات فى الأصعدة المختلفة، فعلى الصعيد المهنى أكد لك العلماء ان العمل فى إطار جماعى سيجعلك تصل لنتيجة جيدة، أما الشق العاطفى نصحك العلماء ان تتعامل بحذر.

على الصعيد المهنى

لمواليد هذا البرج عليك ان تكون منفتحا و مرحبا باى فرصة للسفر وهو الامر الذى سيزيد من دعمك ماديا ، و اعلم ان العمل فى اطار جماعى سيجعلك تصل لنتيجة جيدة .

على الصعيد العاطفى

يتوقع علماء الفلك بالصعيد العاطفى لمواليد هذا البرج ان عليك ان تكون حذر فى التعامل من الشريك من اجل تجنب أى سوء فهم قد يحدث ، وهو الامر الذى يخلق اضطرابات خطيرة فى حياتك العاطفية .

على الصعيد الصحى لمواليد برج الميزان

لمواليد برج الميزان لديك جدول يومى مزدحم وهو ما يجعلك مهمل اتباع أى نظام غذائى او رياضي.

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان

يتوقع علماء الفلك أنت الان لا تشعر بقيمة عائلتك و التواصل معها بشكل مستمر وذلك يرجع الى ان كل الافراد مشغولون بأمور مختلفة .

من جهة اخرى عليك ان تعلم بان الابتسامة والتعامل بالحكمة من الممكن أن يعيدا تجديد وتحسين الوضع لاحدى الصداقات التى تطورت الامور بها و اضطربت مؤخرا .