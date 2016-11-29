حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 29-11- 2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. احذر من زملاء العمل

يعتبر برج الثور من أكثر الأبراج التى لديها طموح كبير، يستطيعون وضع خطة محكمة للوصول له، لكن عادةً العصبية تكون العائق الوحيد الذى يقف حائلاً بنهم وبين تحقيق طموحهم، لذلك يجب أن يتخلصوا من هذه الصفة حتى يتخلصوا من كل عراقيلهم.

برج الثور على الصعيد المهني:

أزمات كبرى سيتعرضون لها بسبب اجتهادهم ونشاطهم فى العمل فربما تكون الغيرة هى السبب وراء تراجعهم خاصة إذا خضعوا لصفة العصبية التى ربما تطيح بمستقبلهم، لذلطك يجب ان يتوخوا الحذر وعلى قدر الإمكان يحافظوا على ثباتهم الانفعالى حتى لا يقعون فى مشاكل هم فى غنى عنها.

على الصعيد العاطفي:

الحب سيكون هو طوق النجاة بالنسبة لهم، فعلى الرغم من كم الضغوط التى سيتعرضون لها بسبب حياتهم المهنية إلا أن شريك حياتهم يستطيع أن يخلصهم من هذه الضغوط وسيلعب دوراً هاماً فى تفاصيلهم اليومية ربما تغير من حالتهم النفسية السيئة.

برج الثور على الصعيد الصحي:

يعد برج الثور من أكثر الأبراج التى تحافظ على نفسها وتتابع كافة الفحوصات والتحاليل بشكل دورى لذلك ستكون هذه العادة هامة فى الأيام المقبلة حيث أنها ستحميهم من أضرار صحية ربما تلحق بهم.

توقعات علماء الفلك لبرج الثور

هذا البرج سيلاحقه الحظ طوال الأيام القادمة وسيستطيع أن يخرج من بعض مشاكله العاطفية لكن فى مقابل ذلك سيفقد الكثير من طاقته ومجهوده خاصة على مستوى العمل.