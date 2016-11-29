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حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 29/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحي.. لا تأخذ مخاطرة غير محسوبة

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حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 29/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحي.. لا تأخذ مخاطرة غير محسوبة حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 29/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحي.. لا تأخذ مخاطرة غير محسوبة

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نقدم لمواليد توقعات الأبراج على الصعيد العاطفى والمهنى والصحى، وهو من الأبراج المعروفة بغموضها الشديد وحبها لكتمان مشاعرها عن الآخرين، وحبها للاحتفاظ بجانب من شخصيتها غير معروف للآخرين مهما كانوا مقربين.

 

برج العقرب على الصعيد المهني:

اليوم جيد جدًا بالنسبة لك إذا كنت بصدد مشروع ينطوى على المخاطرة أو الرهان، فالنتائج غالبًا ستكون فى صالحك ولكن يجب ألا تتسرع وألا تأخذ أية مخاطرة غير محسوبة، وألا تتخذ قرارًا إلا بناءً على معلومات حقيقية.

 

على الصعيد العاطفى:

من المهم أن تتواصل مع شريكك وتتحدث معه بوضوح عن رغباتك واحتياجاتك فى هذه العلاقة لأنك شخص غامض إلى حد كبير وهو ما يخلق التباسًا فى العلاقة الخاصة بك، وهذا يوم مثالى للتخلص من كل سوء فهم فى علاقتك.

 

برج العقرب على الصعيد الصحي:

يجب أن تحافظ على موقف صارم تجاه نظامك الغذائى وأن تختار فقط الأكلات الصحية وأن تمنح نفسك الراحة الكافية لأن صحتك ليست على ما يرام هذه الأيام وتحتاج منك للمزيد من الاهتمام وإعادة النظر.

 

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

قراءة بعض الأعمال الملهمة أو السير لأشخاص عظماء قد يساعدك كثيرًا فى التخلص من حالة الكسل والركود الشديدة لديك، وأن تستعيد شغفك مرة أخرى.


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مصر 365

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