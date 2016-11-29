عاصي الحلاني يحتفل بعيد ميلاده الـ 46 مع زوجته في عاصمة الحب باريس

عايدت كوليت زوجة الفنان عاصي الحلاني فارس الاغنية بعيد ميلاده الـ 46، ونشرت صورة لهما عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام" خلال تواجدهما في العاصة الفرنسية باريس.

كوليت كتبت لزوجها عاصي الحلاني "عيد ميلاد سعيد روحي، قلبي وحبي. كل عيد وانت سندي ومن دونك أنا لا شيء. عيد ميلاد سعيد يا نجمي".

كما عايد الوليد إبن عاصي والده بعيده، ونشر صوراً مختلفة لهما، تظهرهما وهما بأعمار مختلفة وكتب تحتها" عيد ميلاد سعيد يا ملك. أحبك".

وكان الفنان عاصي الحلاني حفلاً ناجحاً في السويد، وأعرب عن فرحته بلقاء الجالية العربية في السويد ونشر عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام" مجموعة صور من الحفل وعلّق قائلا: "ليلة من العمر في السويد مع الجالية العربية شكرآ لكم على الحب الكبير وضيافتكم الكريمة".

وقبل سفره إلى السويد، إلتقى عاصي الحلاني الفنان حاتم العراقي وإبنه قصي إستعداداً لتحضير أعمال جديدة تجمع بينهم، ولكن من دون الكشف عن تفاصيلها.

من ناحية أخرى يستعد عاصي الحلاني، لطرح آخر أعماله كليب "قولوا الله" وهو العمل الأول له بعد إنضمامه رسمياً إلى شركة "روتانا".