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بدء مقابلات اختيار القيادات التعليمية بالقليوبية الأحد المقبل

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بدء مقابلات اختيار القيادات التعليمية بالقليوبية الأحد المقبل بدء مقابلات اختيار القيادات التعليمية بالقليوبية الأحد المقبل

>القليوبية حسن عفيفي

أعلن طه عجلان وكيل وزارة التعليم بالقليوبية أن لجنة اختيار القيادات بالمديرية سوف تبدأ إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين على مستوى المحافظة يوم الأحد المقبل، لتسكين نحو 765 قيادة تربوية مابين مديرين ووكلاء للمدارس بمختلف المراحل التعليمية فضلا عن تثبيت موجهى المواد بالإدارات التعليمية على الوظائف الشاغرة.

وأوضح وكيل الوزارة أن إجمالى المتقدمين للاختبارات يتجاوز الـ2000 قيادة وسيتم إعلان النتائج النهائية للفائزين عقب انتهاء اللجنة من المقابلات بنهاية الشهر المقبل، موضحا أن لدينا بعض المديرين والوكلاء للمدارس يشغلون الوظيفة بنظام التكليف وأن هدف المسابقة هو تسكينهم رسميا على هذه الوظائف وفقا للقانون والذى يحظر شغل أى وظيفة بدون مسابقة.

وأشار أن اللجنة تستعرض ملفات المتقدمين فضلا عن المقابلات الشخصية وسوف يصدر القرار النهائى بشغل الوظيفة للفائزين لمدة سنة أو سنتين.


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