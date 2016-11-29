غدًا.. آخر موعد لحجز وحدات النقابات وشقق الإسكان الاجتماعى بنظام الإيجار

كتب أحمد حسن

حددت وزارة الإسكان غدًا الأربعاء، آخر موعد للتقدم لحجز وحدات الإسكان الاجتماعى بنظام الإيجار، والتى طرحت فى 10 محافظات، وكذلك وحدات الإسكان الاجتماعى الخاصة بالنقابات.

وأكدت مصادر مطلعة، لـ"اليوم السابع"، أن إجمالى عدد الطلبات التى تلقاها صندوق التمويل العقارى من النقابات لحجز الوحدات المخصصة تجاوز الـ٧ آلاف طلب حتى الآن.

وأضافت المصادر، أنه من المقرر بدء فرز أوراق المتقدمين فور انتهاء معاد الحجز وقفل باب التقدم، مشيرة إلى أنه من المقرر أن يدفع المتقدمون أول قسط ربع سنوى للوحدات خلال ٣ شهور من قفل باب الحجز.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أكد مد فترة الحجز بناءً على طلبات المواطنين، لافتاً إلى أن شروط الحجز ألا يزيد دخل المتقدم عن 1500 جنيه فى الشهر، مضيفًا أنه فى منتصف أكتوبر الماضى فُتِح باب الحجز لـ5706 وحدات سكنية "غرفتين وصالة، و3 غرف وصالة" بنظام الإيجار بمشروع الإسكان الاجتماعى بـ10 محافظات، لأصحاب الدخل الأقل من 1500 جنيه شهرياً.

وأشار وزير الإسكان إلى أن الوحدات تتوافر فى 10 محافظات، هى: محافظة الإسماعيلية بها 511 وحدة (غرفتين وصالة) بمنطقتى السماكين والمستقبل، ومحافظة السويس بها 24 وحدة (غرفتين وصالة) بمنطقة عتاقة، ومحافظة القليوبية بها 472 وحدة (غرفتين وصالة) بمناطق: طوخ، وشبين القناطر، وقليوب، ومحافظة المنوفية بها 31 وحدة (غرفتين وصالة) بمناطق: سرس الليان، وقويسنا، ومنوف، وأشمون، ومحافظة دمياط بها 180 وحدة (غرفتين وصالة) بمناطق: شطا، وعزبة البرج، والزرقا، ومحافظة المنيا بها 192 وحدة (غرفتين وصالة)بمنطقة بنى مزار، ومحافظة سوهاج بها 536 وحدة (غرفتين وصالة) بمناطق: المنشأة، وجهينة، وطهطا، وسوهاج، والمراغة، وطما، بجانب 800 وحدة أخرى بمدينة أخميم الجديدة، ومحافظة شمال سيناء بها 1500 وحدة (3 غرف وصالة) بمنطقة العريش حى السبيل المساعيد، ومحافظة قنا بها 1340 وحدة (غرفتين وصالة) بمدينة قنا الجديدة، ومحافظة البحيرة بها 120 وحدة (غرفتين وصالة) بمدينة النوبارية الجديدة.