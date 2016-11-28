«مغاوري»: الاصلاحات الاقتصادية اعادت الثقة من جديد في الحكومة

تقرير– محمد جمال:

كشف عمر مغاورى، العضو المنتدب لشركة “إف إى بى كابيتال”، أننا دائما كنا نراهن على القوة الشرائية للشعب المصرى، فدائمًا ما كنا نعتذر عن تعاملتنا مع الحكومة، سواء كان بمؤتمر شرم الشيخ، حيث اعتذرنا عن ترويج أى شئ له علاقة بمشاريع حكومية، ومازلنا حتى الآن نعتذر عن أى طروحات بالقطاع العام، ولكن الوضع حاليا أختلف خاصة بعد الاصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة المصرية مؤخرًا.

وأضاف مغاوري، خلال كلمته فى المؤتمر السنوي الثالث للروساء التنفيذين والذى يشارك فيه 600 مستثمر، أنه الفترة الحالية هناك مقومات اقتصادية وأضحة، لمن يريد الاستثمار فى مصر، سواء من خلال الاستثمار المباشر، أو غير المباشر، وهو ما نقوم به مع الشركات الخاصة من خلال التعاون مع أصحاب هذه الشركات لزيادة رؤوس الأموال لزيادة النمو الخاص بها .

وأوضح العضو المنتدب لشركة “إف إى بى كابيتال، ان ما جلعنا نعمل بمجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أولًا، هو العائد الاقتصادى الضخم، وهو ما نهتم به فى المقام الأول قبل ادعائنا دعم الاقتصاد، مشيرا إلي ان مجال الـ أس إم إيز» هو بحر كبير من الفرص، لوجود عدد كبير من الشركات بها، فما علينا مراجعة تلك الشركات التى نريد التعاون معها.

ثانيًا، لانرى بمجال قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة اختصاراً «إس إم إيز SME’s ، المنافسة فلا نقابل شركات استثمار مباشر أخرى تنافس على تلك الفرص وتقوم بوضع العطائات.

ثالثًا، عدم وجود بنوك استثمار مشتركة بها، فلا نقابل مستشار مبيعات بالمفهوم الذى نراه فى الشركات الكبرى، وهو ما يعطينا فرصة أمام تلك الشركات فى التفاوض،

وتابع «مغاورى»، أن شركات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، إذا احتاجات إلى دعم رأس المال ففرصتها لمنحها قرض من البنوك ضعيفه بدرجة كبيرة جدًا، ولا تجذب وجهة المستثمرين وذلك لان حجمها صغير والشغل بها يفوق حجمها بكثير، وبالتالى فتوجد لدينا فرصة كبيرة للاستحواذ عليها لعدم وجود منافسين بها.

يذكر ان أولى الجلسات المؤتمر، ناقشت قضايا سوق المال، وتحدث فيها كل من أحمد مروان الرئيس التنفيذى لشركة سيجما كابيتال، وأشرف غزالى الرئيس التنفيذى لشركة إن أي كابيتال، ورنا العدوى العضو المنتدب لشركة أكيومن القابضة، وعمر المغاورى العضو المنتدب لشركة إف إى بى كابيتال، وماجد شوقى نائب رئيس مجلس إدارة بلتون المالية، ومحمد ماهر نائب رئيس برايم القابضة، وهيثم الأنصارى نائب الرئيس التنفيذى لشئون الاستثمار في بايونيرز القابضة.