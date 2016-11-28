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ضبط 3 سيدات بعد نصبهن على مواطنين و حصولهن على أموال بدعوى أنهن سوريات

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ضبط 3 سيدات بعد نصبهن على مواطنين و حصولهن على أموال بدعوى أنهن سوريات ضبط 3 سيدات بعد نصبهن على مواطنين و حصولهن على أموال بدعوى أنهن سوريات

>البحيرة جمال أبو الفضل - ناصر جودة

حيلة جديدة من حيل النصب ، إستخدمتها 3 سيدات بدائرة مركز شرطة كوم حمادة بالبحيرة وهى النصب علي المواطنين و الحصول على أموال منهم بدعوى أنهن سوريات .

كان اللواء علاء الدين شوقى مدير أمن البحيرة ، تلقى إخطارا من اللواء محمد خريصة مدير المباحث يفيد بضبط كل من " أميرة ع ا "  بدون عمل ، "إعتدال م ر "  بدون عمل ،  و"مروة ر ا " بدون عمل من مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ لقيامهن بالنصب والإحتيال على المواطنين والحصول منهم على مبالغ مالية بدعوى أنهن سوريات مستخدمين فى ذلك صور أوراق جواز سفر سورى ملصق عليه صورهن الشخصية مستغلين الظروف التى تمر بها دولة سوريا الشقيقة وذلك بناحية النجيلة مركز كوم حمادة .

وتمكن رجال المباحث برئاسة العميد خالد غانم رئيس فرع البحث الجنائى من ضبطهن وبحوزتهن مبلغ مالى حصيلة ثلاث ساعات فقط اليوم يقدر بـ  1200 جنيه وعدد ثلاث هواتف محمولة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 28025 جنح كوم حمادة وجارى العرض على النيابة.

 


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