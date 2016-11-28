5 ديسمبر.. انطلاق أولى رحلات طلاب المدارس لشرق بورسعيد

قال الدكتور نبوى باهى مدير عام مديرية التربية والتعليم ببورسعيد اليوم، الاثنين، إنه تقرر التنسيق لتنظيم عدد من الزيارات لمنطقة شرق بورسعيد لطلاب مدارس المحافظة وللعاملين بالإدارات التعليمية على حد السواء وذلك خلال شهر ديسمبر المقبل، لمشاهدة آخر إنجازات المشروعات القومية الضخمة، والمصانع والأنفاق التى تقام فى منطقة شرق بورسعيد.
> وأضاف "باهى" أنه ستنطلق عدد من الرحلات لطلاب المدارس إلى منطقة شرق بورسعيد فى الفترة المقبلة، حيث ستكون أول رحلة يوم 5 ديسمبر القادم وسيشارك فيها طلاب المدرسة التكنولوجية والمدرسة البحرية، والرحلة الثانية يوم 19 ديسمبر ويشارك فيها طالبات مدراس 6 أكتوبر الثانوية بنات ورفيدة الأنصارية والثانوية بنات.
وأوضح مدير عام التعليم ببورسعيد أنه ستكون هناك رحلة أخرى لمنطقة شرق بورسعيد مخصصة للعاملين بالمركزية والإدارات التعليمية بالمحافظة وذلك يوم 26 ديسمبر المقبل.
وأكد أن الرحلات تنظمها إدارة الاتصال السياسى بمديرية التربية والتعليم ببورسعيد بالتعاون مع مكتب المستشار العسكرى لمحافظة بورسعيد.