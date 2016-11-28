5 ديسمبر.. انطلاق أولى رحلات طلاب المدارس لشرق بورسعيد

قال الدكتور نبوى باهى مدير عام مديرية التربية والتعليم ببورسعيد اليوم، الاثنين، إنه تقرر التنسيق لتنظيم عدد من الزيارات لمنطقة شرق بورسعيد لطلاب ‏مدارس المحافظة وللعاملين بالإدارات التعليمية على حد السواء وذلك خلال شهر ديسمبر المقبل، لمشاهدة آخر ‏إنجازات المشروعات القومية الضخمة، والمصانع والأنفاق التى تقام فى منطقة شرق بورسعيد.‏



> وأضاف "باهى" أنه ستنطلق عدد من الرحلات لطلاب المدارس إلى منطقة شرق بورسعيد فى الفترة المقبلة، حيث ستكون أول رحلة ‏يوم 5 ديسمبر القادم وسيشارك فيها طلاب المدرسة التكنولوجية والمدرسة البحرية، والرحلة الثانية يوم 19 ديسمبر ‏ويشارك فيها طالبات مدراس 6 أكتوبر الثانوية بنات ورفيدة الأنصارية والثانوية بنات.‏

وأوضح مدير عام التعليم ببورسعيد أنه ستكون هناك رحلة أخرى لمنطقة شرق بورسعيد مخصصة ‏للعاملين بالمركزية والإدارات التعليمية بالمحافظة وذلك يوم 26 ديسمبر المقبل.‏

وأكد أن الرحلات تنظمها إدارة الاتصال السياسى بمديرية التربية والتعليم ببورسعيد بالتعاون مع مكتب المستشار العسكرى لمحافظة ‏بورسعيد.‏