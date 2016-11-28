الذهب يرتفع مستفيدًا من تراجع الدولار وسندات أميركية

ارتفعت أسعار الذهب، أكثر من واحد في المئة، مستفيدة من التراجع الذي طرأ على الدولار وعائد سندات الخزانة الأميركية.

وحسب ما أوردت وكالة “رويترز”، فقد زاد سعر الذهب في السوق الفورية 0.5 في المئة إلى 1191.26 دولار للأوقية، بحلول الساعة 13:11 بتوقيت غرينتش بعدما صعد إلى نحو 1197.54 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.9 في المئة إلى 1188.60 دولار للأوقية.

وانخفض مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات- بنسبة 0.1 في المئة، بينما تراجع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات من أعلى مستوياتها في 16 شهرا عند 2.417 في المئة، والذي لامسته الأسبوع الماضي.

وصعدت الفضة واحدا في المئة لتصبح 16.65 دولار للأوقية، وارتفع البلاديوم واحدا في المئة أيضا إلى 748.50 دولار للأوقية، بينما زاد البلاتين 0.9 في المئة إلى 911.30 دولار للأوقية.