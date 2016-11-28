أخبار عاجلة

هل تنهي «التجربة الإيطالية» معضلة المرور في مصر؟ -
صور| افتتاح وحدة الإذابة السريعة للجلطات المخية بجامعة المنصورة -
صور| محافظة سوهاج تستعد لاستقبال أقماح الموسم الجديد -
عبد الرحيم علي: طُلب منا تغيير عناوين «البوابة».. وموقف «الصحفيين» مخزي -
مصادر: فشل الاندماج بين «CBC» و«النهار» -
البابا تواضروس يرسل وفدا لزيارة مصابي تفجير طنطا -
فيديو| بكري: الظروف أجبرتنا على «الطوارئ».. وللدولة حق مصادرة الصحف -
رسيمًا.. «نيمار» يغيب عن كلاسيكو الأرض -
فينجر ولاعبيه يواجهون انتقادات حادة -
إنتظروا النجم " إدوارد " في حلقة خاصة مع بيومي فؤاد في بيومي أفندي السبت الـ9 مساءً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

شاب يعانى من "شلل" ويناشد الرئيس علاجه كى يحقق أمله بالتطوع فى الجيش

Google+ Print
شاب يعانى من "شلل" ويناشد الرئيس علاجه كى يحقق أمله بالتطوع فى الجيش شاب يعانى من "شلل" ويناشد الرئيس علاجه كى يحقق أمله بالتطوع فى الجيش

>الإسكندرية - هناء أبو العز

عمر شاب يبلغ من العمر 24 سنة  حرمته فصيله دمه النادرة، من  العيش فى حياة طبيعية واصيب بالشلل الدماغى الذى أقعده طوال سنوات عمره يعانى من الآلام والمرض، كل أحلامه فى الشفاء، وأن يصبح شابًا طبيعيًا.

 

 يقول عمر "أعانى من ضعف في الأعصاب وفي العضلات وفي الحركة وعدم القدرة على الوقوف والمشي، والتشخيص الطبي أثبت إصابتى بالشلل الدماغيCerebral Palsy وشلل تيبسي مع تقلص بالعضلات.

 

ويحكى عمر أسباب إصابته بالشلل الدماغى، نتيجة إرتفاع درجة الصفرا بعد ولادته بأسبوع، و عدم العثور على فصيلة دمه النادرة، مما تسبب فى اصابته.

 

ويضيف عمر: أحتاج إلى السفر للخارج لإجراء الفحوصات اللازمة لحالتى والعلاج بالخارج، خاصة وأنه قام بالذهاب الى جميع مستشفيات الإسكندرية، للعلاج الطبيعى وعلاج حالته دون فائدة تذكر، حتى يأسوا منه وتوقفوا عن متابعته.

 

وقال عمر" أنا لحد دلوقتي مابتعالجش ووزارة الصحة أهملوني ورفضوا إني أتعالج بمستشفيات القوات المسلحة على نفقة الدولة و رفضوا إني أسافر واتعالج بالخارج على نفقة الدولة، فهل منتظرين منى الاستسلام للموت؟.

 

وأضاف عمر: نفسى اتعالج عشان أكمل تعليمى لأن المدارس هنا  لا تراعى الظروف، وحصلت فقط على الشهادة الابتدائية، وأمنيتى استكمال تعليمى، وأن أصبح مثل أى شاب فى سنى قادر على التفكير فى المستقبل.

 

وأكمل عمر: المركز الطبى العالمى، سمعته معروفة فى القدرة على الشفاء والمعاملة الجيدة، لماذا يتم علاج حسنى مبارك الرئيس المتنحى به، وأنا لا يحدث ذلك معى.

 

وأضاف عمر: أحتاج كل 3 شهور حقنة بقيمة 3 آلاف جنيه، قبل أن يزيد ولا أعرف سعرها الآن، ولا أملك  الكثير من الأموال التى تساعدنى على صرف الدواء المخصص للشد فى يدى وقدمى.

 

وقال عمر: أنا لا أطلب رؤية الرئيس أو زيارته حتى لا أضيع وقته، لأنى أعلم جيدًا إجهاده فى متابعة شئون البلاد، ولكن أطالبه فى مساعدتى لأتعالج حتى يمكننى تحقيق أمنيتى فى العلاج لأتطوع بالجيش، وأساعد فى الحرب ضد الإرهابيين.

 

 

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
البنك المركزي يرفع سعر الدولار 3 قروش

البنك المركزي يرفع سعر الدولار 3 قروش

7 بنوك ترفع سعر الدولار خلال التعاملات المسائية

7 بنوك ترفع سعر الدولار خلال التعاملات المسائية

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء

انخفاض سعر الدولار اليوم الإثنين 10/4/2017 بالبنوك والسوق السوداء

انخفاض سعر الدولار اليوم الإثنين 10/4/2017 بالبنوك والسوق السوداء