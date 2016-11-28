علامة "شاريول" ترحّب بعملائها في محلّها الجديد في الكويت

إنّ "شاريول" Charriol هي علامة مترفة عريقة للساعات والمجوهرات الراقية والأكسسوارات، وهي تهدف دائماً لارضاء زائنها وتلبية احتياجاتهم أينما وجودوا، ولهذا واستكمالاً لتوسعها العالمي، تتشرّف علامة "شاريول" Charriol الشهيرة بالإعلان عن افتتاح محلّها في الكويت من قِبل شركة Trafalgar Inc.

تمّ الترحيب بالضيوف المميّزين بكلّ حرارة خلال حفل الافتتاح من قبل مضيفين مرموقين هم: فيليب شاريول، مؤسس دار Charriol، كورالي شاريول، نائبة الرئيس والمديرة الإبداعيّة لعلامة Charriol، عامر الأنصاري، شريك إداري في شركة Trafalgar، وزوجته كريستيان الأنصاري.

تساهم إضافة محلّ جديد للعلامة بتعزيز شعبيّتها وحضورها في الشرق الأوسط.

طوال أكثر من 30 عام، قامت Charriol بابتكار ساعات ثوريّة ومجوهرات مميّزة، فنمَت الشركة لتصبح واحدة من أشهر علامات الترف في مجال الساعات والمجوهرات.

يقع محلّ Charriol في الطابق الأرضي من مركز أفنيوز مول العريق. وهو يقدّم مجموعة جديدة من اللوازم الجلديّة المخصّصة للنساء، وهي فئة جديدة من Charriol مصمّمة من مواد فريدة تُبيّن أسلوب Charriol الفاتن. كما يقدّم المحلّ أيضاً مجموعته الابتكاريّة والبارزة من الساعات والمجوهرات.