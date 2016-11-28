كتب محمد محمود

نستعرض أهم ما ورد من أخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 28 / 11 / 2016، والتى جاء فى مقدمتها، عبد العزيز الخطيب وحازم إمام وشلتوت يشاركون فى تكريم اللاعبين القدامى، ومصر تفوز بتنظيم كأس العالم للخماسى الحديث للشباب 2020.

وصل منذ قليل، محمود الخطيب نائب رئيس النادى الأهلى السابق، للمشاركة فى حفل الجمعية المصرية لرعاية اللاعبين القدامى، والذى يقام تحت شعار يوم الوفاء لتكريم مجموعة من كبار نجوم الكرة المصرية القدامى، وذلك بمركز شباب الجزيرة.

نجح الاتحاد المصرى للخماسى الحديث برئاسة شريف العريان، فى الفوز بتنظيم بطولة كأس العالم للخماسى الحديث للشباب فى مصر عام 2020 بعد منافسة شرسة مع الملف الأمريكى، وذلك خلال الجمعية العمومية للاتحاد الدولى والمقامة بمدينة فرانكفورت الألمانية.

فازت مؤسسة ساتوك الخيرية برئاسة شيخة آل ثانى بجائزة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي بناء على دورها فى الأعمال الخيرية التى تقوم بها المؤسسة برئاسة شيخة ال ثانى سواء فى النواحى الاجتماعية او الرياضية .

أكد عمرو وهبي المدير التنفيذي لشركة برزنتيشن أن مباراة الزمالك ووادى دجلة في الدورى العام غدا الثلاثاء ستذاع على شاشة أون سبورت، بعد توقيع برزنتيشن للعقد مع إدارة وادى دجلة.

هنأ المهندس خالد عبد العزيز وزير الرياضة، الرياضيين المصريين الفائزين بجائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضى 2016، حيث حصل أحمد حلمى محمد قورة على جائزة الحكم العربى وهداية ملاك كأول رياضية عربية تحقق ميدالية أولمبية فى التايكوندو وسارة سمير كأول رياضية عربية تحقق ميدالية أولمبية فى رفع الأثقال.

يكشف "اليوم السابع" تفاصيل رحلة وفد نادى الزمالك إلى دولة الإمارات، التى قاموا بها خلال الساعات الماضية، بسبب الأمور التنظيمية لمباراة السوبر المحلى أمام النادى الأهلى والمقرر إقامتها هناك يوم 10 فبراير المقبل.

قررت اللجنة المنظمة المشتركة لماراثون زايد الخيرى لصالح ‏مرضى الكبد الوبائى تخصيص مبلغ مليون جنيه للفائزين بالماراثون، المقرر إقامته يوم 16 ديسمبر الجارى باستاد الدفاع الجوى.

شهد المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة والدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى ،مساء اليوم الاثنين، حفل تكريم كبار نجوم الكرة المصرية الذى أقامته الجمعية المصرية لرعاية قدامى الرياضيين تحت شعار "يوم الوفاء" بالمسرح الرومانى بمركز شباب الجزيرة.

فاز منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية بقيادة أحمد عبد الرازق على منتخب لبنان بنتيجة 5 /4 في الودية التي جمعت الفريقين ببيروت استعدادًا لكأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها بنيجيريا.

قرر الاتحاد الدولي للإسكواس تكريم أمنية عبد القوي لاعبة المنتخب الوطنى باعتبارها اللاعبة الوحيدة التي مثلت بلادها فى عشر بطولات عالم فرق متتالية.

قررت نيابة الأموال العامة بمحكمة جنوب القاهرة استمرار حبس أ هلال رئيس صندوق الزمالة السابق بالنادي الأهلي على ذمة الدعوى القضائية رقم 1532 لسنة 2011 المقامة ضدّه من العاملين بصندوق الزمالة لعدم تسوية "عُهدة" الصندوق وفشلت الحلول الودية وقتها بين العاملين بالصندوق وهلال لاستعادة حقوق النادي فتم تحريك دعوى قضائية.

استقر الجهاز الفني للأهلي بقيادة حسام البدري على إقامة معسكر فى دولة الإمارات خلال الفترة من 15 يناير المقبل وحتى مباراة السوبر المصرى المقرر إقامتها يوم 10 فبراير، والمزمع إقامته على ملعب هزاع بن زايد فى الإمارات.