«الأوقاف» تحدد خطبة الجمعة القادمة حول المولد النبوي

أعلنت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة يوم الجمعة المقبل، بالمساجد التابعة لها بمحافظات الجمهورية بعنوان “النبي محمد صلى الله عليه وسلم من الميلاد إلى البعثة” وذلك بمناسبة شهر ربيع الأول.

وأشارت وزارة الأوقاف في بيان صحفي،اليوم الإثنين، الى عناصر تلك الخطبة الاسترشادية والمتضمنة أن ميلاد الرسول عليه السلام كان فارقًا في إخراج الأمة من الظلام إلى النور ومن الكفر إلى الإيمان والوحدة ومن التشتت إلى الاجتماع ومن الجهل إلى العلم.

وأكدت الأوقاف، ضرورة التعلم من سيرة النبي محمد عليه السلام واتباع منهجه القويم وخلقه العظيم لتستعيد الأمة مجدها, وناشد الأوقاف جميع الأئمة الإلتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضوابط الوقت ما بين 15 : 20 دقيقة كحد أقصى، واثقة في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوي.