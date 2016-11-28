بالصور.. مجهول يسطو على صيدلية ويقتل صاحبها بمدينة السلام

كتب بهجت أبو ضيف

شهدت مدينة السلام بالقاهرة جريمة قتل راح ضحيتها صيدلى داخل الصيدلية الخاصة به، حيث هاجمه مجهول وسدد له عدة طعنات واستولى على مبلغ 15 ألف جنيه وهاتفى محمول، كما أكدت تحريات رجال المباحث، وفر هاربا.

وذكر شهود عيان من سكان الشارع الكائن به الصيدلية لـ"اليوم السابع"، أن المجنى عليه مينا لوقا البالغ من العمر 28 عاما أثناء متابعته لعمله بالصيدلية التى يديرها تعرض للقتل على يد مجهول، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، حيث طعنه الجانى بسلاح أبيض واستولى على مبلغ مالى وهاتفى محمول.

وأضاف شهود العيان أن الجانى استغل انقطاع الكهرباء عن الشارع وارتكب جريمته، حيث لم يشعر به أحد من المقيمين بالشارع، ومن المرجح أن يكون المتهم يقيم بالقرب من مقر الصيدلية، مؤكدين أن الضحية يتمتع بسمعة طيبة بين جيرانه من سكان المنطقة. وطالب سكان المنطقة مديرية أمن القاهرة بتشديد الإجراءات الأمنية والتواجد الشرطى بالمنطقة، لمواجهة أعمال البلطجة وتجارة المخدرات التى انتشرت فى الآونة الآخيرة

أحداث الجريمة كشف عنها بلاغ تلقاه اللواء محمد منصور، مدير مباحث القاهرة، يفيد بالعثور على جثة صيدلى داخل صيدلية بمنطقة السلام، فأخطر اللواء خالد عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة الذى كلف بسرعة إجراء التحريات لكشف ملابسات الحادث.

وانتقل على الفور رئيس مباحث قسم شرطة السلام أول إلى محل الواقعة، وكشفت المعاينة أن المجنى عليه "مينا لوقا" أصيب بعدة طعنات فارق على إثرها الحياة، وأن الجانى استخدم سلاحا أبيض فى الجريمة، وتبين سرقة مبلغ 15 ألف جنيه وهاتفى محمول.

ودلت التحريات الأولية على أن الجانى قام بعملية سطو مسلح على الصيدلية، إلا أن المجنى عليه قاومه مما دفعه لتسديد الطعنات له والاستيلاء على المسروقات، مستغلا خلو الشارع من المارة لتنفيذ جريمته والهرب.

واستمع رجال المباحث لأقوال عدد من سكان العقار الكائن به الصيدلية، فى محاولة للتوصل لشاهد عيان ومعلومات تقود لهوية مرتكب الجريمة، كما تمت مناقشة عدد من سكان العقارات المجاورة، وفحص المشتبه بهم، وانتقلت النيابة لإجراء معاينة لمسرح الجريمة ومناظرة الجثة، وقررت تشريحها والتصريح بدفنها وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.