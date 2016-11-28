إسبانيا تعتقل 4 أشخاص يشتبه في صلتهم بداعش

اعتقلت الشرطة الإسبانية أربعة أشخاص يشتبه بضلوعهم في شبكة للمهاجرين على صلة بتنظيم داعش الإرهابي.

وذكرت الوزارة، أن داعش استخدم هذه الشبكة لتهريب متشددين إلى أوروبا عبر تركيا بين المهاجرين الفارين من الحرب الأهلية السورية، بينهم منفذو هجمات باريس في نوفمبر 2015.

كما يخضع الأربعة للتحقيق لصلاتهم بشخصين اعتقلا في النمسا في العام الماضي للاشتباه بصلتهما بمهاجمي باريس.

ونقلت رويترز عن الوزارة أن اثنين من المعتقلين يعيشان في منطقة جاليسيا في شمال غرب البلاد، في حين مارس الاثنان الآخران أنشطتهما في منطقة الأندلس الجنوبية دون الإفصاح عن معلومات إضافية.

ومنذ رفع إسبانيا مستوى التحذير الأمني من التهديدات للأمن القومي في 2015 اعتقلت السلطات 168 شخصا للاشتباه بممارستهم أنشطة لها صلة بالإرهاب.