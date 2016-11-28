أخبار عاجلة

8 الصبح - تقرير يوضح مقارنة وتاثير الإرهاب على إقتصاد دول "سوريا وليبيا وتونس" -
8 الصبح - د/أحمد عبد الحافظ يوضح تأثير الإرهاب على الإقتصاد " الإرهاب دمر الإقتصاد" -
فيديو| الأرصاد تحذر: موجة غير مستقرة تضرب البلاد -
ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية -
اليوم.. السيسي يستقبل وزير الدفاع القبرصي -
المالية تطرح أذون خزانة بقيمة 12.25 مليار جنيه -
أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم -
بدء انتخابات اليوم الأخير لاختيار نائب «أبو كبير» -
باوزا بعد إقالته: الأرجنتين ستتأهل للمونديال -
صدام ناري بين بايرن ميونيخ وريال مدريد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. مصر 365

الاتحاد يستعين بـ18 لاعبا لعبور المقاصة بالمكس

Google+ Print
الاتحاد يستعين بـ18 لاعبا لعبور المقاصة بالمكس الاتحاد يستعين بـ18 لاعبا لعبور المقاصة بالمكس

>الإسكندرية - محمد الجزار

استقر مختار مختار المدير الفنى للاتحاد السكندرى على الدخول فى معسكر مغلق اليوم، بـ18 لاعبا استعداد للقاء المقبل أمام المقاصة، المقرر إقامته غدا ضمن مباريات الأسبوع الـ12 للدورى باستاد المكس بالإسكندرية.

 

واللاعبون هم: "الهانى سليمان - محمود السيد - عبد الرحمن فاروق - أحمد السيد - بازوكا - خالد سطوحى - محمد عطوة - هشام شحاتة - كالوشا - نور السيد كابونجا - أحمد الألفى -  أحمد الشيخ - محمد أسامة - حسن طارق - كاسونجو - محمد سالم - خالد قمر".
>  

يغيب عن الفريق حازم إمام وعمرو نبيل ومحمود شعبان ومحمد عادل للإصابة، فيما يغيب خميس حسنى وعمرو خليل وحسين خالد لأسباب فنية.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365