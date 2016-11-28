الاتحاد يستعين بـ18 لاعبا لعبور المقاصة بالمكس

الإسكندرية - محمد الجزار

استقر مختار مختار المدير الفنى للاتحاد السكندرى على الدخول فى معسكر مغلق اليوم، بـ18 لاعبا استعداد للقاء المقبل أمام المقاصة، المقرر إقامته غدا ضمن مباريات الأسبوع الـ12 للدورى باستاد المكس بالإسكندرية.

واللاعبون هم: "الهانى سليمان - محمود السيد - عبد الرحمن فاروق - أحمد السيد - بازوكا - خالد سطوحى - محمد عطوة - هشام شحاتة - كالوشا - نور السيد كابونجا - أحمد الألفى - أحمد الشيخ - محمد أسامة - حسن طارق - كاسونجو - محمد سالم - خالد قمر".

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يغيب عن الفريق حازم إمام وعمرو نبيل ومحمود شعبان ومحمد عادل للإصابة، فيما يغيب خميس حسنى وعمرو خليل وحسين خالد لأسباب فنية.