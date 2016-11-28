منح درجات علمية وترقيات لـ 27 عضو هيئة تدريس بجامعة كفر الشيخ

عقد مجلس عمداء جامعة كفر الشيخ جلسته الشهرية، اليوم الإثنين برئاسة الدكتور ماجد القمري رئيس الجامعة.

ووافق مجلس الجامعة في جلسته الشهرية، على منح درجات علمية وترقيات لأعضاء هيئة التدريس بمختلف كليات الجامعة، وتضمنت موافقة المجلس على التعيين في وظيفة أستاذ مساعد لمياء محمود لطفي الصادق بقسم الاقتصاد المنزلى كلية التربية النوعية ،ومحمدفهمي محمد أبو العزب قسم الباثولجيا كلية الطب البيطري.

كما وافق المجلس على تعيينات في وظيفة مدرس، وهم محمود عبد الحميد عمران داوود قسم الانتاج الحيواني كلية الزراعه ،وأحمد صلاح ابوالنصر الديب قسم الهندسه المعماريه كلية الهندسه، وأحمد عبدالله احمد حموده فى قسم الهندسه المدنيه كلية الهندسه ، وشيماء عز العرب محمد سرور فى قسم تكنولجيا التعليم كلية التربيه النوعيه ، وسامح عبد المقصود محمد عبد المقصود فى قسم ادارة الاعمال كلية التجارة.

ووافق المجلس على منح درجة الدكتوراه لغاده محمد فتحي أحمد موسي دكتوراه الفلسفه في التربيه، وعلاء احمد محمود سليمان دكتوراه الفلسفه في العلوم الزراعيه كلية الزراعه ،محمد سالم يوسف زايد دكتوراه الفلسفه في العلوم الزراعيه كلية الزراعه.

ووافق المجلس على منح درجة الماجستير ل ابراهيم جاد الله ابراهيم الامام "المناهج وطرق التدريس تكنولجيا التعليم " ،ومجيده حمدي زكريا السيد "الصحه النفسيه "،ووفاء عبد الرحمن محمد عبد الرحمن "الصحه النفسيه "،علي شعيب علي عبدالله معوض "انتاج الحيوان "،ونفين جمال علي عبدالرحمن عبيد "جغرافيا طبيعيه –جيومورفولجي" ،وابراهيم اسماعيل السيد صباح "التاريخ الاسلامي" ،ومحمد حميده عبد العزيز عبد السيد "التاريخ الاسلامي"،وشيماء علواني علي اللواتي"التدريب الرياضي –الكره الطائره " ،وايمان فرج علي أحمد الشيخ "طرق تدريس التربيه الرياضيه"، وأحمد سعد عبد الحميد فضل "طرق تدريس التربيه الرياضيه "،وحسام محمد عبد الرحمن عمار "الاداره الرياضيه "،واسلام محمود سعد الشلاوي "علوم الصحه الرياضيه "،وفوزي انور الشحات حسيب "لاداره الرياضيه "،وفايزه احمد باشا خلف الله "صحة الحيوان والدواجن والبيئه "، وأماني احمد حسين صديق "البكتريولوجيا والفطريات والمناعه "، وايمن صبحي حسن سعده "صحة الحيوان والدواجن والبيئه "،وصلاح الدين محسن حمد "المحاسبه".