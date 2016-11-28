على عبد العال: ما يتردد عن بيع شركات القطاع العام "شائعات" لا أساس لها

كتب عبد اللطيف صبح

تقدم النائب محمد الغول وكيل لجنة حقوق الإنسان ببيان عاجل حول ما تردد من أنباء عن اعتزام الحكومة بيع شركة النصر للأدوية، لافتا إلى أنها قائمة على 120 فدانا وبها 27 مصنعا يعمل بها 3000 عامل، يتقاضون 13 مليون جنيه فى الشهر، وتحقق مبيعات سنوية بمقدار 50 مليوناً.

وأضاف الغول خلال الجلسة العامة للبرلمان، أن 90% من المواد الخام لتصنيع الأدوية يتم استيرادها من الخارج، مقترحا أن تقوم شركة النصر للأدوية بتصنيع المواد الخام، قائلا: "مرافق الدولة ليست ملكا للحكومة إنما هى ملك للشعب"، مطالبا بتشكبيل لجنة خاصة من لجنة الشئون الصحية لزيارة الشركة على أرض الواقع وإعداد تقرير بشأنها.

ومن جانبه رد الدكتور على عبد العال رئيس المجلس قائلا: "أود لفت النظر إلى الكثير من الشائعات التى يتم التقدم بطلبات إحاطة وبيانات عاجلة بشأنها، لا يوجد بيع شركات أو أصول، وهذا الحديث لا محل له على أرض الواقع، وهناك قواعد للبيع نص عليها الدستور والقانون والحكومة لا تستطيع ان تبيع إلا بموافقة المجلس".