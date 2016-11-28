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بالصور.. أمن الموانئ يحبط تهريب "جبنة بالحشيش" عبر مطار برج العرب

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بالصور.. أمن الموانئ يحبط تهريب "جبنة بالحشيش" عبر مطار برج العرب بالصور.. أمن الموانئ يحبط تهريب "جبنة بالحشيش" عبر مطار برج العرب

>كتب محمود عبد الراضى

لجأ مواطن إلى حيلة غريبة لتهريب المخدرات، حيث وضع الحشيش داخل "جبنة" لتهريبه عبر المطار للخارج، إلا أن يقظة رجال الأمن والتقنيات الحديثة كشفت الواقعة.

 

ارتاب رجال الأمن فى راكب قبل سفره لدبى عبر مطار برج العرب بالإسكندرية، حيث تم تفتيش حقائبه بواسطة الأجهزة الحديثة الموجودة بالمطار، وتبين أنه وضع حشيش بالجبنة لتهريبه للخارج.

 

واعترف المتهم "مصطفى. م" 33 سنة، بحيازته للمواد المخدرة بقصد تهريبها للخارج، فأحاله اللواء حسام نصر مساعد وزير الداخلية لمصلحة أمن الموانئ للنيابة، يأتى ذلك فى إطار توجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية بتكثيف الرقابة على المنافذ والموانئ وإحكام السيطرة الأمنية عليها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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