حبس صاحب مخزن يجمع السكر والزيت المدعم لبيعهما بالسوق السوداء بالقليوبية

القليوبية – محمد قاسم

أمر المستشار عبد الحميد الفقى، رئيس نيابة مركز القناطر، بحبس صاحب مخزن أربعة أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بتجميع كميات من السكر والزيت لحجبها عن المواطنين وبيعها فى السوق السوداء .

كانت تحريات مباحث التموين برئاسة العميد محمد عبد الهادي أسفرت عن قيام "أحمد. س" صاحب مخزن بالقناطر الخيرية، لقيامه بتجميع كميات من السلع التموينية " زيت- سكر" المدعم من قبل الدولة من أصحاب محلات التموين الذين يقومون بالتصرف فى تلك الحصص، وعدم صرفها على مستحقى الدعم وبيعها لتجارالسوق السوداء بغرض الاستفادة من فارق الأسعار، وتحقيق مكاسب غير مشروعة مستغلا الظروف الاقتصاديه التى تمر بها البلاد.

وقامت قوة كبيرة من رجال المباحث وبتفتيش المخزن تم ضبط 26 كرتونة زيت طعام بوزن 312 كجم خاص بوزارة التموين و157 ربطة سكر بإجمالى وزن 140. 3 طن سكر خاص بوزارة التموين وتم التحفظ على المضبوطات.

تحرر محضر بالواقعة وبعرضه على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق، ووجهت للمتهم تهمة إحراز مواد تموينية بدون ترخيص، بإشراف المستشار وليد البيلى المحامى العام الأول لنيابات جنوب بنها الكلية.