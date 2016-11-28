شرطة التموين: إحباط تهريب مليون لتر بنزين وسولار مدعم للسوق السوداء

كتب محمود عبد الراضى

أحبطت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة 37 قضية مواد بترولية وإسطوانات بوتاجاز ضبط خلالها " 93879 إسطوانة بوتاجاز- 1,912,250 لتر بنزين وسولار".

وضبطت أجهزة الأمن 73 قضية دقيق مدعم وأقماح ومخالفات المخابز و39 قضية فى مجال الإتجار غير المشروع بالسلع التموينية المدعمة، و71 قضية فى مجال الغش التجارى.

وتم ضبط 486 قضية فى مجال "المحلات العامة ، الشهادات الصحية ، عدم الإعلان عن الأسعار ، بيع بأزيد من السعر ، باعة جائلين"، و26 قضية فى مجال اللحوم والطيور و43 قضية فى مجال بيع السجائر بأزيد من السعر .