سقوط خادمة قبل بيعها مصوغات سرقتها من شقة رئيس جامعة المنيا السابق

كتب ــ إبراهيم أحمد

ألقى رجال مباحث القاهرة، القبض على خادمة اثناء بيعها كمية من المشغولات الذهبية بأحد محال الصاغة بالجمالية، وتبين أنها وراء سرقة المصوغات من شقة مخدومها رئيس جامعة المنيا السابق، وتم تسليمه المسروقات، وإحالة المتهمة إلى النيابة التى تولت التحقيق.

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة الجمالية، بلاغا من أحد أصحاب محلات الصاغة، مفادها قيام إحدى السيدات بعرض كمية من المشغولات الذهبية للبيع بثمن لا يتناسب وقيمتها الحقيقية.

وعلى الفور انتقل المقدم محمد علوى رئيس مباحث القسم وتمكن وضباط مباحث القسم من ضبطها، وتبين أنها "عزة خ ح " 31 سنة، خادمة، وبحوزتها كمية من المشغولات الذهبية عبارة عن (19 تعليقة، و17 خاتم، و7 ميداليات، 4 حلقان، ودبوس بدلة، و6 سلاسل، و7 أساور، و4 "عقد") ومبلغ 97400 جنيه، و4500 دولار أمريكى.

وبمواجهتها اعترفت بسرقة المضبوطات من داخل شقة مخدومها "جمال أ ا" 75 سنة، رئيس جامعة المنيا سابقا، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمها بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.