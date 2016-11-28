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نيابة شرق القاهرة تعاين جثة الصيدلى المقتول داخل صيدليته بالسلام

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نيابة شرق القاهرة تعاين جثة الصيدلى المقتول داخل صيدليته بالسلام نيابة شرق القاهرة تعاين جثة الصيدلى المقتول داخل صيدليته بالسلام

>كتبت ندى سليم

انتقل فريق من نيابة شرق القاهرة الكلية برئاسة المستشارين إبراهيم صالح المحامى العام الأول وأحمد عاصى وكيل نيابة الحوادث، لمعاينة حادث مقتل صيدلي عثر عليه مقتولا داخل الصيدلية الخاصة به فى منطقة السلام، حيث أمرت النيابة بسرعة تحريات المباحث وتشريح جثمان المجنى عليه لبيان سبب الوفاة.

 

البداية بتلقى قسم شرطة السلام أول، بلاغا بالعثور على جثة صيدلى مقتولا داخل محله، مصابا بعدة طعنات، حيث انتقلت النيابة لمناظرة الجثة، وأمرت بتشريحها وانتقل رجال المباحث، وتبين من التحريات الأولية أن السرقة وراء الدافع للجريمة، وجار تكثيف التحريات للتوصل للجناه.
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وأكد مصدر أمنى مسئول أن الصيدلى الذى تم العثور على جثته مقتولا داخل الصيدلية الخاصة به بمدينة السلام، تبين من التحريات الأولية أنه قتل بدافع السرقة.

وأشار المصدر فى تصريحاته لـ"اليوم السابع" أن المعاينة الأولية لرجال مباحث قسم شرطة السلام أول، تبين من خلالها سرقة 15 ألف جنيه من الصيدلية، الخاصة بالمجنى عليه مينا . م . ب 28 سنة صيدلى مقيم عين شمس، وهاتفين محمول آى فون.

 

وأضاف المصدر أن رجال مباحث القاهرة، تعمل حاليا على تفريغ كاميرات الصدلية للوصول إلى المتهمين منفذى الحادث وسرعة ضبطهم، وتقديمهم لجهات التحقيق.


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