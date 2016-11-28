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مصدر بالجيش السورى: سوريا تقاتل تركيا بشكل غير مباشر

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مصدر بالجيش السورى: سوريا تقاتل تركيا بشكل غير مباشر مصدر بالجيش السورى: سوريا تقاتل تركيا بشكل غير مباشر

>أ ش أ

أكد رئيس فرع الإعلام فى الإدارة السياسية التابعة لوزارة الدفاع السورية أن الجيش السورى يقاتل تركيا بشكل غير مباشر عبر قتال المجموعات المسلحة فى مناطق مختلفة من ريف حلب.

وقال سليمان فى تصريحات أوردتها قناة روسيا اليوم اليوم الإثنين "إنه عندما يواجه الجيش السورى المجموعات الإرهابية فى عموم الأراضى السورية وخاصة فى حلب فهذا يعنى أنه يواجه تركيا بشكل غير مباشر ؛ لأن هذه المجموعات تتلقى الدعم الكامل أن كان بالسلاح أو العناصر والاستشارات والخبراء الأتراك الذين يشاركون فى المعارك ويقتل منهم الكثير".

وأشار إلى أن الجيش نجح بإحباط الهجوم الأخير على غرب وجنوب غرب حلب .. لافتا إلى أن الجيش السورى واجهة خلال هذا الهجوم عدد كبير من المسلحين يقدر بالآلاف.

 


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