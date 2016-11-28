إزالة 124 حالة تعد على الأراضى الزراعية بالمنيا

المنيا- حسن عبد الغفار

تمكنت مديرية الزراعة بالمنيا من رفع وإزالة عدد 124حالة تعد على الأرض الزراعية بمساحة4 فدان و 15قيراط و15 سهم بمراكز المنيا خلال الفترة من 15 حتى 21نوفمبر ، وذلك في إطار حملات الإزالة التي تجرى على مستوى المحافظة من أجل الحفاظ على الرقعة الزراعية.

أوضح المهندس أحمد يوسف عثمان مدير مديرية الزراعة بالمنيا أن الحملة أسفرت عن إزالة16 حالة بمركز مغاغة بمساحة 15قيراط و15 سهم، وعدد 56حالة بمركز بني مزار بمساحة فدان و 15 قيراط و15 سهم وعدد 29 حالة بسمالوط بمساحة فدان و 8قيراط و8 سهم و عدد9 حالات بملوي بمساحة 11 قيراط و11سهم وعدد 6 حالات بمركز ديرمواس بمساحة 4 قيراط و4سهم بالإضافة إلي8 حالات إصلاح زراعي بمساحة 9قيراط و9 سهم .

وأضاف أن هذه الحملات تأتى في إطار التصدي لمحاولات تبوير الأراضي الزراعية وإزالة أي حالة تعد في مهدها مؤكدا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لإزالة كل التعديات وعرض تقارير دورية عن حملات الإزالة داخل المحافظة.

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