سقوط 3 أشخاص يتعاطون المواد المخدرة أثناء القيادة بالجيزة

كتب ــ بهجت أبو ضيف

تمكنت الإدارة العامة للمرور بالجيزة من رصد 3 حالات لمتعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة، وذلك من خلال حملة مرورية شنتها الإدارة بالتنسيق مع وزارة الصحة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين بناء على تعليمات اللواء هشام العراقى مساعد الوزير لأمن الجيزة.

كانت حملة مرورية شنتها الإدارة على الطرق الجنوبية فى حضور طبيب مختص من وزارة الصحة، وتم إجراء تحليل طبى لـ 20 سائقا، وأثبتت التحاليل تعاطى 3 عينات للمواد المخدرة، وتم سحب رخص السيارات الخاصة بهم، وتحرر المحاضر اللازمة تجاههم.