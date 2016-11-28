لأول مرة.. ميدو يواجه الزمالك وستانلى ضد دجلة.. وجاميكا يغيب عن اللقاء"10"

كتب أحمد طارق

لأول مرة يجد أحمد حسام ميدو، نفسه فى مواجهة فريقه السابق "الزمالك"، كمدير فنى لوادى دجلة، حين يلتقى الفريقان غداً الثلاثاء، على استاد بترو سبورت، فى إطار منافسات الجولة الثانية عشر من عمر مسابقة الدورى العام.

"ميدو" لم يواجه الزمالك منذ أن دخل معترك العمل التدريبى، حيث رحل عن قيادة الإسماعيلى فى موسم 2015/2016 قبل حلول موعد مواجهة الأبيض، ثم تولى قيادة الزمالك ورحل بقرار من رئيس النادى بعد نشوب عديد من الأزمات بينهما، لتصبح تلك المواجهة بين "دجلة والزمالك" هى الأولى لـ"العالمى" فى مواجهة فريقه السابق وهو مدرباً، لاسيما وأن "ميدو" يتبع فكر احترافى على أعلى مستوى، سيقوده للقتال وعدم التهاون أمام فريقه السابق، لتحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط، لتصبح تلك المباراة هى الأهم لميدو على مدار تاريخه منذ أن عمل بمجال التدريب.

مباراة دجلة والزمالك المرتقبة، بها العديد من المفارقات أيضاً، حيث تعد تلك المواجهة رقم "10" بين الفريقين منذ أن صعد الفريق الدجلاوى للدورى الممتاز فى موسم 2010/2011، وحقق الأبيض الفوز فى 4 جولات، وتعادلا فى 5 مباريات، ولم يتذوق الزمالك طعم الفوز من دجلة على الإطلاق، حتى فى مباراتين كأس مصر التى فاز فيهم الأبيض، وعلى مدار المواجهات الماضية فى الدورى والكأس، أحرز الزمالك 20 هدفاً فى شباك دجلة، وأحرز الأخير 10 أهداف فقط فى مرمى الأبيض.

ويعد أحمد جعفر هداف الزمالك فى مواجهات دجلة، برصيد 4 أهداف، ويأتى من بعده فى المركز الثانى محمود عبد الرازق شيكابالا، برصيد هدفين، متساوياً مع هداف الفريق الدجلاوى السابق عبد الفتاح الأغا.

يأتى ذلك فى الوقت الذى يواجه فيه النيجيرى ستانلى أوهاوتشى، مهاجم الزمالك الحالى، لأول مرة فريقه السابق "دجلة" حيث انضم استانلى لصفوف الأبيض فى بداية الموسم الحالى قادماً من وادى دجلة على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، وسيكون اللاعب النيجيرى، الورقة الرابحة للزمالك وأخطر العناصر على دفاعات الفريق الدجلاوى، نظراً لإمكانياته العالية، ودرايته الكافية بكافة عناصر دجلة، وسعيه لاستعراض مهاراته أمام فريقه السابق.

فى الوقت ذاته، يغيب عصام الحضرى، حارس مرمى وادى دجلة، عن المواجهة العاشرة بين الفريقين، بسبب الإصابة التى تعرض لها فى المباراة الأخيرة أمام المصرى البورسعيدى، وحصل على راحة سلبية لمدة 10 أيام، ليتتولى محمود رضا حراسة عرين دجلة أمام الزمالك بدلاً من السد العالى.

ويعد الحضرى أبرز عناصر الفريق الدجلاوى، الذى كانت تتحطم على يديه أخطر هجمات الزمالك، مما دعى مرتضى منصور، فى تصريحات سابقة له باتهامه باستخدام السحر والشعوذة فى بعض المباريات السابقة، للحفاظ على نظافة مرماه، وأطلق عليه رئيس الزمالك حينها لقب "جاميكا".