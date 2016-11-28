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دجلة يورط الزمالك قبل 24 ساعة من المواجهة المرتقبة.. أقرأ التفاصيل

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دجلة يورط الزمالك قبل 24 ساعة من المواجهة المرتقبة.. أقرأ التفاصيل دجلة يورط الزمالك قبل 24 ساعة من المواجهة المرتقبة.. أقرأ التفاصيل

>كتب أحمد توفيق

تسبب نادى وادى دجلة فى حالة ارتباك داخل نادى الزمالك قبل 24 ساعة فقط من المواجهة المرتقبة بين الفريقين غدا الثلاثاء، ضمن الأسبوع الـ12 لمسابقة الدورى الممتاز.

 

وقام دجلة بنقل المباراة من ملعب بتروسبورت لاستاد السلام بعد الحصول على موافقات الأمن اللازمة، خاصة أنه صاحب الأرض ومن حقه اختيار الملعب، وتسبب موقف دجلة فى ارتباك داخل الزمالك، حيث كان مقرر إقامة مران الفريق اليوم بملعب بتروسبورت، لكن بعد التطورات الأخيرة طلب الفريق الأبيض إقامة التدريب بملعب السلام، لكنه ينتظر موافقة مسئولى الاستاد.


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