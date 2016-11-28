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منتخب مصر للشاطئية يواجه لبنان وديا للمرة الثانية

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منتخب مصر للشاطئية يواجه لبنان وديا للمرة الثانية منتخب مصر للشاطئية يواجه لبنان وديا للمرة الثانية

>كتب محمد مراد - حاتم رضا

يخوض اليوم الاثنين منتخب للكرة الشاطئية بقيادة أحمد عبد الرازق ثانى  مبارياته الودية أمام منتخب لبنان استعداداً لبطولة كأس الأمم الأفريقية بنيجيريا فى الفترة من 13 إلى 18 ديسمبر.

كانت نتيجة مباراة مصر ولبنان فى الودية الأولى قد انتهت بالتعادل الإيجابى 3 / 3 .

اختار أحمد عبد الرازق المدير الفنى لمنتخب مصر للكرة الشاطئية 11 لاعبا لمواجهة لبنان ودياً 3 مباريات ببيروت أيام 26 و28 و30 نوفمبر الجاري و هم: محمد فوزي و زيزو و مصطفى أحمد و مصطفى سمير و أحمد أبو سريع و إسلام أحمد و حسان محمدو  محمد عبد اللهن  و معتز بالله و مؤمن الشاذلي وعلاء صبحي و أحمد ناصر.


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