سلاح الجو الإسرائيلى يشن غارة على الجولان

(أ ف ب)

أعلن الجيش الإسرائيلى، أن طائراته شنت غارة فجر الاثنين فى الجولان، غداة قيام مسلحين على صلة بتنظيم داعش بإطلاق النار على جنوده فى الجزء التى تحتله إسرائيل من هذه المرتفعات السورية.

واستهدفت الطائرات الاسرائيلية، مبنى مهجورا للأمم المتحدة استخدمه المسلحون، الأحد لإطلاق النار منه، بحسب ما أعلن الجيش فى بيان.

وجاء فى البيان ان "سلاح الجو الاسرائيلى استهدف خلال الليل مبنى مهجورا للامم المتحدة استخدمه تنظيم داعش كمركز عمليات على الحدود فى جنوب هضبة الجولان السورية" مؤكدا ان "المبنى كان قاعدة لهجوم امس (الاحد) على القوات الاسرائيلية".

وكان المتحدث باسم الجيش بيتر ليرنير قال الاحد لوكالة فرانس برس انه تم استهداف الجنود بمدافع رشاشة وقذائف هاون، فردوا باطلاق النار قبل ان يقصف سلاح الجو الالية التى كان المسلحون يستقلونها، مشيرا الى ان المسلحين ينتمون الى "لواء شهداء اليرموك" الذى سبق ان بايع تنظيم داعش، وقتل اربعة من المهاجمين ولم يصب أى جندى بجروح، وأشاد رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بالجنود الاسرائيليين "الذين تصدوا بنجاح لمحاولة الاعتداء علينا".