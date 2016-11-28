الماديات تحرم الأهلى من نجوم سوبر ستار ..أبرزهم بيليات وجيان وبونجاح

كتب محمد عراقى

حرمت الأمور المادية ومبالغات بعض الأندية في شروطها، النادي الأهلي من التعاقد مع عدد من اللاعبين "السوبر ستار " في الفترة الأخيرة، والذين كان آخرهم الزيمبابوي بيليات صانع ألعاب صن داونز الجنوب أفريقي، والذي اشترط ناديه الحصول على 3 ملايين يورو واتمام الصفقة بعد كأس العالم للأندية، للموافقة على بيع اللاعب لنادي القرن الأفريقي.

ويرصد التقرير التالي أبرز النجوم الذين عرقلت الأمور المادية انتقالهم للقلعة الحمراء :

1-المالي موديبو مايجا

كان مهاجم النصر السعودي قاب قوسين أو أدني من الإنتقال للأهلي في مطلع الموسم الجاري إلا أن راتب اللاعب الذي يصل لـ2 ونصف مليون دولار في الموسم الواحد حرم الفريق الأحمر من خدمات الهداف المالي.

2-البلغاري برباتوف

أوصى الهولندى مارتن يول المدير الفني السابق للأهلي مجلس محمود طاهر بالتعاقد مع النجم البلغاري في الموسم الماضي إلا أن راتب اللاعب الضخم بخلاف سنه الكبير جعلا الإدارة الحمراء ترفض مقترح مدرب توتنهام السابق.

3-الجزائري بغداد بونجاح

لا يزال ضم النجم الجزائري بغداد بونجاح فكرة تراود إدارة الأهلي حتى الان إلا أن مبالغة إدارة السد القطري في مطالبها المادية للتفريط في اللاعب فضلاً عن راتب اللاعب الذي يصل لـ2 مليون دولار سنوياً حرما الأهلي من تحقيق غايته.

4-الغاني أسامواه جيان

توصل مسئولو الأهلي لإتفاق مع المهاجم الغاني في الموسم الماضي على سبيل الإعارة إلا أن مبالغة اللاعب في طلباته المادية عرقلت الصفقة ،حيث طلب المهاجم المخضرم الحصول على مليون دولار في 6 أشهر ،وهو ما وجدته إدارة الأهلي مبلغاً مُبالغ فيه.

5-الزيمبابوي بيليات

يعد صانع العاب صن داونز أبرز المرشحين للإنتقال للأهلي لتدعيم الهجوم في فترة الانتقالات الشتوية القادمة إلا أن مبالغة صن داونز المادية تعرقل اتمام الصفقة حتى الأن ،حيث تشترط إدارة النادي الحائز على النسخة الأخيرة من دوري أبطل افريقيا الحصول على 3 ملايين يورو لإتمام الصفقة.