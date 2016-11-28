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سعر الدولار اليوم الاثنين 28 نوفمبر و السوق السوداء يعاود النشاط مرة أخرى

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سعر الدولار اليوم الاثنين 28 نوفمبر و السوق السوداء يعاود النشاط مرة أخرى سعر الدولار اليوم الاثنين 28 نوفمبر و السوق السوداء يعاود النشاط مرة أخرى

يشهد سوق الدولار فى توتر كبير بين الإرتفاع و الإنخفاض حيث إستقر اليوم الإثنين 28 نوفمبر أمام الجنيه فى البنوك المصرية الرسمية مجلاً نحو 17.48 سعر الشراء بينما بلغ سعر البيع اليوم الإثنين 17.8 ، و على ما يبدو أن المصرية لم تنجح بالشكل الكامل فى التحكم فى سعر الصرف و خفض سعر صرف الدولار أمام الجنيه بالشكل الذى وعدت به بعد تعويم الجنيه و أيضا القضاء على السوق السوداء الذى ينافس السعر الرسمى فى البنوك المصرية و إذا قمنا بقراءة التاريخ الإقتصادى فى مصر لم تنجح الحكومة على مر تلك التاريخ القضاء السوق السوداء و التحكم فى سعر صرف الجنيه أمام الدولار .


الدولار اليوم

حيث قال البنك المركزى بعد قرار تعويم الجنيه أنه سيقضى على السوق السوداء و لكنه لم ينجح حتى الأن على القضاء على تلك السوق أو خفض سعر الدولار أمام الجنيه المصرى ، و أن السوق السوداء قم بالإختفاء فترة قصيرة و لكنه عاد بالنشاط مرة أخرى خاصةً بعد إرتفاع بداية الأسبوع من البنوك المصرية بسعر صرف الدولار أمام الجنيه بنحو 17.75 للشراء.

و من المتوقع أن يشهد سوق سعر صرف العملات أمام الجنيه المصرى إرتفاع على بداية العام الجديد وفق التقرير التى قالتها بعض المؤسسات الإقتصادية ، مما جعل بعض البنوك المصرية تقوم بوقف مؤقت فى حركة بيع الدولار و تكتفى بالشراء لسد العجز الذى يحدث فى نقص الدولار فى بعض البنك المركزى و تسديد مستحقات متأخرة لبعض المستثمرين الأجانب و المصريين و العرب .
الدولار أمام الجنيه فى البنوك المصرية اليوم الإثنين 28 نوفمبر
بلغ سعر شراء الدولار اليوم الإثنين فى البنك الأهلى المصرى 17.45 بينما بلغ سعر البيع 17.8
و بلغ سعر صرف الدولار أمام الجنيه فى بنك مصر 17.47 للشراء و سعر البيع 17.82

بينما بلغ سعر الصرف فى البنك المركزى 17.48 للشراء و للبيع 17.89

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