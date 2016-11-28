حظك اليوم برج الدلو الاثنين 28-11-2016

كتبت : رانيا علوى

قدم علماء الفلك لمواليد برج الدلو لليوم الاثنين 28 نوفمبر عددا من التوقعات الخاصة بالأصعدة المختلفة، أبرزها الصعيد العملى والذى يتطلب منك الاستعانة بمن حولك و الأخذ باستشاراتهم، والجانب العاطفى سيشهد مغامرة جميلة قد تحقق جزءا كبيرا من أحلامك .

الصعيد المهنى

لمواليد هذا البرج الصعيد المهنى ستتغير حالتك المزاجية بشكل واضح بعد تعطل إحدى مشاريعك ولم تستطع إنجازها والانتهاء منها، فمن المرجح أن يكون هناك سبب قوى يجعلك غير قادر على إكمال هذا المشروع الذى تجمع تفاصيله منذ فترة طويلة، عليك الاستعانة بمن حولك و الأخذ باستشاراتهم من أجل الوصول للطريق الصحيح.

الصعيد العاطفى

الصعيد العاطفى لمواليد هذا البرج سيشهد مغامرة جميلة قد تحقق جزءا كبيرا من أحد أحلامك، و من الممكن أن قد يترتب على هذا اليوم نمط حياة جديد .

الصعيد الصحى لمواليد برج الدلو

الصعيد الصحى حالتك المزاجية مشتته لحد كبير وتحتاج منك الاهتمام، ومن أهم الحلول ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو

يتوقع علماء الفلك أن هذه الفترة ستشهد وقتا ممتعا ومسليا للغاية وذلك بدأ من علاقاتك على مواقع التواصل الاجتماعى ، من جهة أخرى هناك شخص غير صادق و غامض كنت تعتبره صديقا سيخرج هذه الأيام من قائمة صداقاتك للأبد .