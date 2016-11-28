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حظك اليوم برج الحوت الاثنين 28-11-2016

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حظك اليوم برج الحوت الاثنين 28-11-2016 حظك اليوم برج الحوت الاثنين 28-11-2016

>كتبت : رانيا علوى

قدم علماء الفلك لمواليد لليوم الاثنين 28 نوفمبر عددا من التوقعات التى تخص جوانب مختلفة فى حياتك ، أهمها الجانب المهنى الذى سيشهد تغيرات قوية فى الجانب العملى والقيادات ، و عن الجانب العاطفى اعلم أن هذه المرحلة مبشرة جدا.

الصعيد المهنى

لمواليد هذا البرج، على الصعيد المهنى هناك تغيرات قوية فى عملك ستطول القيادات أيضاً، فعليك أن تدعم هذه التغيرات التى قد تعطيك دفعة للأمام وتؤمن لك هذا الجانب. 

 

الصعيد العاطفى

الصعيد العاطفى لمواليد هذا البرج يشهد تغيرات إيجابية فى علاقتك مع الشريك ، فإذا كنت تريد الانتقال مع أسرتك من المنزل أو شراء إحدى الممتلكات، فالأمر يتطلب تفكير عميق، واعلم أن هذه المرحلة مبشرة جداً.

الصعيد الصحى لمواليد برج الحوت

الصعيد الصحى ممتاز، فأنت اليوم تمتلك طاقة هائلة ومن أجل تعزيز هذا الشعور الجميل عليك بالتواجد وحضور المناسبات الاجتماعية والثقافية مع الأصدقاء أو الأقارب.

 

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت

يتوقع علماء الفلك أن عليك أن تعطى مزيدًا من الاهتمام للطريقة التى تعامل بها الآخرين حتى لا يصاب من حولك بحالة من الغضب .

 


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