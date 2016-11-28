عالجى بقع وجهك بالشاى الأخضر والزبادى

كتبت لميس محمد

بقع الجلد ، وتغيرات لون الجلد ، مثل الاحمرار ، أو اللون البنى أو الرمادى، هذه الأنواع من المشاكل غالبا تحدث على الصدر، والوجه، والساقين، ومن الممكن أن يرجع السبب إلى أمراض جلدية عديدة منها: الاكزيما ، الصدفية و غيرها، منا تحدث أيضا بسبب التعرض إلى التغييرات الجوية المختلفة أو التغييرات الهرمونية ، ونشر موقع “top 10 home remedies” بعض الطرق للتخلص منها.

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زيت جوز الهند

: الأحماض الدهنية فى زيت جوز الهند يجعله مرطبا رائعا للبشرة الجافة التى تعد من الأسباب الرئيسية وراء بقع و لون البشرة غير المتساوية، بالاضافة لخصائصه المضادة للالتهابات والجراثيم التى تساعد فى الحد من الاحمرار، و الالتهاب ، ووضع بعض من زيت جوز الهند الدافئ على وجهك و فركه بلطف من البقع الذى يمكن وضعه من 10-5 دقائق، وتركه حتى يمتصها الجلد 3-2 مرات يوميا يساعد فى إزالة البقع وتوحيد لون البشرة.

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الزبادى

: يقلل بنسبة كبيرة البقع الناتجة عن التعرض للشمس لاحتوائه على حمض اللبنيك الذى يستخدم فى مستحضرات التجميل ، التى تعمل على إزالة خلايا الجلد الميت التى تسبب بقع الوجه، ويمكن وضع طبقة سميكة من الزبادى على وجهك و تركها لمدة 30-20 دقيقة ثم غسلها بالماء الفاتر مرة واحدة يوميا.

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الشاى الأخضر

: كوب يوميا من الشاى الأخضر يساعد فى تخفيف البقع والالتهابات بسبب مضادات الأكسدة التى يحتوى عليها ، و أيضا يساعد فى التخلص من الاحمرار و التورم ،و يمكن نقع كيس من الشاى الأخضر فى الماء الدافئ لمدة 10 دقائق ،ووضع ملاعق من الدقيق ليكون عجينة ثم وضعها على وجهك لمدة 20 – 15 دقيقة ثم إزالتها بالمياه الفاترة 3-2 مرات فى الأسبوع.