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حظك اليوم برج العذراء ليوم الاثنين 28/11/2016

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حظك اليوم برج العذراء ليوم الاثنين 28/11/2016 حظك اليوم برج العذراء ليوم الاثنين 28/11/2016

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يعتبر أحد الأبراج الترابية التى تتسم بالدقة والذكاء الشديد والطابع المحافظ فى شتى مجالات الحياة، ونقدم لأبناء برج العذراء، على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى:

حظك اليوم العذراء على الصعيد المهنى :

تحصل على المهارات المهنية اللازمة لشحذ همتك كما تستفيد مرة أخرى من الخبرات التى قابلتها فى الماضى، وإن كانت فى صورة شخص صاحب خبرة، وعليك أن تظهر نفسك فى الصورة ليظهر مقدار عملك الذى تقوم به.

العذراء على الصعيد العاطفى :

يبدو أنك تدخل سريعاً فى علاقات حب قصيرة المدى، ولكن سرعان ما قد تتطور لتحن إلى الحب الحقيقى، فكنت متهور فى الأوقات السابقة وهذا يخلق حاجزا بالنسبة لك عند الدخول فى علاقات طويلة الأمد، حاول السيطرة على تقلب مزاجك وسترى نفسك حين تستقر فى وقت قريب جداً.

العذراء على الصعيد الصحى :

أحد أفراد أسرتك فى حاجة إلى اهتمامك به، فقد يكون عرضة لبعض الأمراض، واحرص على الحفاظ على النظافة اليوم وغسل اليدين بعد التمريض ولا تتجاهل صحتك أيضاً فقد تكون عرضة للمعاناة من عدد قليل من الإصابات الطفيفة.

توقعات علماء الفلك :

تحالفات الكواكب تسمح لك بفترة من التفكير الهادئ، وقد يكون لديك رد فعل ليس بقسوة تجاه بعض الحالات التى حدثت فى الماضى، ولكن الأن سوف تكون أكثر استعداداً على تلقى الأمور بأكثر حكمة، فعليك أن تعطى لنفسك ومن حولك فرصة ثانية.


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مصر 365

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