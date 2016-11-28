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حظك اليوم برج الميزان الاثنين 28/11/2016

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حظك اليوم برج الميزان الاثنين 28/11/2016 حظك اليوم برج الميزان الاثنين 28/11/2016

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الهدوء والعاصفة فى وقت واحد الجملة التى من الممكن أن تلخص حياة برج الميزان، فيتسم مواليده بالرزانة والعقل والحكمة، والغضب العارم الذى دائماً ما يصدر منهم فى عدد من المواقف ، هذه هى أبرز صفات برج الميزان الذى نقدم له على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد المهنى..

قد تتلقى بعض الأخبار الجيدة عن فرص عمل جديدة، وكن على استعداد لإجراء عدد من المقابلات الخاصة بالعمل، واحتفظ بعدد من الكتب التى تساعدك على الاحتفاظ بنشاطك الذهنى، وانتبه جيداً لهذا المسار المهنى الجديد.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد العاطفى..

كن واقفاً على موقف حاسم فى علاقتك بالحبيب، لديك الفرصة اليوم لاتخاذ عدد من القرارات الهامة فى علاقتكما، وعليك أن تتحكم فى انفعالاتك حتى تتفادى المواقف الصدامية مع الحبيب.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد الصحى..

 

تعود إليك طاقتك من جديد، وتقبل على اتباع نظام رياضى جديد بعد أن توقفت عن ممارسة الرياضة منذ فترة، بسبب انشغالك فى مشاكلك المهنية والعاطفية.

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان ..

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الميزان أن يواجه عدد من المحطات الهامة فى حياته، بعد حدوث تغييرات جذرية على الصعيد المهنى تضطره إلى تغيير نظام حياته بشكل عام، حتى يتوافق مع وضعه الجديد.

 


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مصر 365

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