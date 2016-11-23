مدير شركه غزل ونسيج يقوم بخصم جزء من الراتب لعُمال قاموا بتأديه الصلاه خلال ساعات العمل

شيماء مصطفى

نعلم جميعاً أنه لا يوجد قانون يمنع تأديه الموظفين من تأديه الصلاه في مكان العمال، بالعكس الجميع يسعي لتأديه الصلاه خصوصاُ في أوقات العمل لكي يتم تصفيه الذهن بضع دقائق حتي يعيد للعمل وهو مركز وكثيرا ما نشاهد بعض الموظفين بعد الصلاه مباشره يقومو بعملهم كاملاً لأن عمليه الوضوع تقوم بعمل إنعاش للشخص.

إما عن فضل الصلاه وأهميتها وهناك العديد من الأحاديث التي تبين ما هي أهميه الصلاه للمسلم فلن نستطيع أن نكتب كثيراً ولا يمكن أن يتسع له آلاف المقالات، ومعروف ايضاً أن الصلاه عباده والعمل عباده فلا مانع للصلاه اثناء وقت العمل وهي لن تأخذ سوي دقائق معدوده.

وفي اليوم نشر نشطاء موقع التواصل الاجتماعي فيديو جديد فيديو غضب منه الكثير والكثير مما شاهده، وهو فيديو لبعض العاملين في مصنع بالغزل والنسيج قام بتأنيب العمال الذين ذهبوا للصلاه أثناء ساعات العمل، وكان غاضب كثيراً منهم، وكاد أن يعاقبهم علي ما فعلوه، والغريب في الأمر أنهم قاموا بالصلاه فقط، فنشاهد هذا الفيديو ولكم التعليق.

شبكةعيونالإخبارية

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