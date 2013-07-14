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حملة في دمياط لغلق المحال التي يعمل بها سوريون داعمون للرئيس المعزول

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حملة في دمياط لغلق المحال التي يعمل بها سوريون داعمون للرئيس المعزول حملة في دمياط لغلق المحال التي يعمل بها سوريون داعمون للرئيس المعزول

كتب : سهاد الخضرى منذ 19 دقيقة

أغلق اليوم أعضاء ائتلاف "حملة الإنقاذ الشعبى"، التى دشنت مؤخرا، محلين يعمل بهما سوريون من المشاركين بصفة دائمة فى التظاهرات الداعمة للدكتور محمد مرسى الرئيس المعزول بمدينة دمياط الجديدة.

وقال العميد عماد عبد الحليم ضابط متقاعد بالقوات المسلحة ومنسق المنظمة الدولية لحقوق الإنسان، إنه قد تم تدشين الائتلاف للرد على انتهاكات اللاجئيين السوريين بدمياط وتدخلهم فى الشأن الداخلى المصرى.

وأشار عبد الحليم للبيان الذى قاموا بتوزيعه على كافة محلات مدينة دمياط الجديدة، اليوم، والذى طالب من خلاله السوريين بـ"الالتزام بآداب الضيافة وعدم التدخل فى الشأن المصرى ومناصرة فصيل بعينه، كما قمنا بتحذريهم بإغلاق كافة المحال المملوكة أو التى يعمل بها سوريون حال عدم الاستجابة لمطالب أبناء دمياط وطالبنهم بتعليق لافتات الفريق السيسى على أبواب محلاتهم".

من جانبه، يقول عماد مطر صاحب مطعم وأحد ابناء دمشق، "جئت إلى منذ 9 أشهر، وافتتحت مطعما لكسب الرزق، فنحن لم ولن نكون عالة على أحد يوما ما"، نافيا مشاركة السوريين فى أية تظاهرات مؤيدة كانت أو معارضة للنظام الحاكم وذلك على عكس ما أثير.

وأضاف مطر "بتنا نتعرض لمضايقات عدة من قبل أخوة مصريين بعد أحدث ثورة 30 يونيو، واتهامنا بمساندة الدكتور محمد مرسى والتظاهر بميدان رابعة العدوية، وهو مالم يحدث مطلقا، حيث لم يشارك أي سورى لاجئ فى تظاهرات مؤيدة كانت أو معارصة للنظام".

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