كيف تتجنب التهابات اللثة؟

قال الدكتور عامر موسى استشارى طب الأسنان، إن السبب الأساسى هو ظهور ما يعرف بـ"البلاك" وهى ترسبات كلسية تترسب على جدران الأسنان، وإذا لم يتم إزالتها يوميا من خلال معجون الأسنان، أو المضمضة اليومية فإن البكتيريا تقوم بإفراز سمومها القادرة على إحداث التهابات اللثة، والمرحلة الأولى لأمراض اللثة هى المرحلة الوحيدة التى يمكن من خلالها القضاء على مشكلة اللثة الملتهبة.

وأشار إلى أن من أعراض إصابة اللثة بالالتهاب، أن يصبح النسيج متورم وتنزف اللثة بدون سبب وبسهولة، وفى حال عدم معالجة هذا الالتهاب سوف تنهار تلك النسج الداعمة تدريجياً، مما يؤدى لاحقاً لسقوط السن.

وأوضح دكتور موسى كيفية تفادى الوصول إلى تلك المرحلة، من خلال اتباع إرشادات نظافة الفم والأسنان ومراجعة طبيب الأسنان لإزالة البلاك، وفى حالة إهمال معالجة التهابات اللثة فى مراحلها الأولية، فإن المشكلة ستتفاقم إلى الأسوأ مدمرة العظم المحيط بالأسنان، ومسببة ما يدعى بأمراض اللثة.

وبين أن لعلاج تلك الالتهابات يتم السيطرة على تراكم البلاك بالطريقة المناسبة، ويتطلب هذا النوع من العلاج زيارة طبيب الأسنان مرتين على الأقل فى السنة لينظف أسنانك من البلاك والجير، بالإضافة إلى ضرورة عنايتك بأسنانك باستخدام الفرشاة والخيط يوميا، وكما تعلم فإن تنظيف الأسنان بالفرشاة والمعجون المناسبين يساعدك على التخلص من طبقة البلاك على أسطح الأسنان الخارجية، والتى يمكن الوصول لها بالفرشة العادية.