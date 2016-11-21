بالصور.. الصيد يكرم أبطال العالم لرماية الأطباق المروحية

كتب رامى ناجى

احتفل مجلس إدارة الصيد برئاسة عمرو السعيد، مساء اليوم الاثنين، بأبطال النادي الفائزين في بطولة العالم للأطباق المروحية التي أقيمت على ميادين الرماية بأكتوبر خلال الشهر الماضي.

أقيم الحفل، في أحد المطاعم بمنطقة التيرو، بحضور مجلس إدارة الاتحاد المصري والأفريقي برئاسة العميد حازم حسني، واللواء سامي سعد زغلول مدير عام النادي، ومحمد الدباح مدير النشاط الرياضي، وعبد الحميد غالب مدير الاتحاد المصري للرماية وعصام شلتوت مدير التحرير اليوم السابع.

بدأ الحفل بدقيقة حدادا على روح العميد يسري عبد العزيز عضو مجلس إدارة نادي الصيد السابق.. وأهدى عمر السعيد كلمة نادي الصيد للدكتور مجيب عبد الله رئيس النادي السابق، والذي أعرب عن فخره بما قدمه النادي من مستوى مبهر خلال بطولة العالم للأطباق المروحية أشاد به جميع المتابعين من ممارسين وإداريين ومسئولين عن اللعبة، كما أكد عن شكره لمجلس الإدارة برئاسة و عمرو السعيد والذي لم يدخر مجهودًا لإظهار كافة إمكانات النادي على الشكل الأمثل خلال البطولة العالمية.

ومن جانبه أكد العميد حازم حسني رئيس الاتحادين المصري والأفريقي، إعجابه وانبهاره بالمستوى التنظيمي للبطولة، حيث عمل الجميع كخلية نحل وقدموا نموذجًا مبهرًا للعمل المتناسق والجماعي، مشيرًا إلى أن نادي الصيد ولجنة الأطباق المروحية بالاتحاد قدما ما يشبه الملحمة خلال البطولة العالمية، واختتم كلمته بأن الاتحاد لديه في أجندته الدولية خلال العام المقبل 3 أحداث وسنعمل على تنظيمها مع نادي الصيد على النحو الأمثل.