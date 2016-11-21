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سعد الدين الهلالى: الحكومات مسئولة عن تسيير أمور الناس ولا علاقة لها بالدين

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سعد الدين الهلالى: الحكومات مسئولة عن تسيير أمور الناس ولا علاقة لها بالدين سعد الدين الهلالى: الحكومات مسئولة عن تسيير أمور الناس ولا علاقة لها بالدين

>كتب وائل ربيعى

أكد الدكتور سعد الدين الهلالى، أستاذ الفقة بجامعة الأزهر، أن الدين هدىٌ داخلى بين العبد وربه ولا علاقة لأحد به، قائلا: "الحاكم والحكومة والوزراء مسئولين عن تيسير أمور البشر وليس لهم علاقة بالدين". 

 

وأضاف الهلالى، خلال لقائه بطلاب جامعة القاهرة اليوم الإثنين، أن كثيرا من شباب لا يدركون المسئولية الملقاة على عاتقه، مضيفًا أن جامعة القاهرة لا تزال تحمل شعاع الفكر والنور منذ نشأتها وحتى الآن، وأن الدين شعور داخلى يصل بين العبد وربه وليس شعارا يحمله صاحبه بين الناس ليتفاخر به، متابعا أن الخطاب بلسان الجماعة لا يصح فى الدين، مطالبا كل فرد بالحديث عن نفسه فقط، مشيرا إلى أن الدين جاء ليخدم البشرية وليس العكس.

 

وتابع الهلالى، أن الجمال يمكن أن يتكرر فالأم درجة أولى لدى الجميع ويمكن أن تكون درجة أولى مكرر لجميع الأشخاص، قائلا: "إذا كنا أتينا نخدم الدين كان سلمه آدم لأولاده أمانة مثلما سلمنا الأرض لنرعاها جيلا بعد جيل، فآدم وحوا جاءا بقرار واحد لإعمار الأرض، ولو كان الدين جاء لخدمتنا كنا سنتوارثه وكان سيمنع تفسيره إلا عن طريق الأنبياء، لكن الوحى انقطع وجعلنا كبشر نطلع النص على عدة محاور".

 

 

 


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