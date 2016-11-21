ميدو يضم 21 لاعبا بقائمة دجلة استعداداً لـ"إنبى"

كتب أحمد طارق

حشد أحمد حسام ميدو، المدير الفنى لفريق وادى دجلة، 21 لاعباً للدخول فى معسكر مغلق بأحد فنادق التجمع الخامس، استعداداً لمواجهة إنبى غداً الثلاثاء على استاد الدفاع الجوى، فى إطار منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدورىالعام.

وضمت القائمة كلا من.. عصام الحضري، مصطفي جلال، محمود علاء، رجب نبيل، أحمد العش، مصطفى طلعت، عرفة السيد، محمد شريف، سيد سالم، محمد هلال، أحمد حسن، محمود رضا، علاء على، حسام عرفات، إبراهيم عبد الخالق، محمد أنور، سامويل أفوم، محمود مرعى، عمرمرموش، ابراهيما نيداى، بوبكر ديارا.