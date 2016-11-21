الجيش العراقى يحرر 3 قرى بالمحور الشمالى لعملية تحرير الموصل

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تمكنت قوات الفرقة 16 بالجيش العراقى من انتزاع السيطرة على قرية "العباسية" شمال حى القاهرة فى الساحل الأيسر شرقى مدينة الموصل مركز محافظة نينوى شمالى العراق من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابى ليرتفع عدد القرى التى حررتها الفرقة اليوم الاثنين إلى ثلاثة، حيث حررت قريتى "السلام" و"أورطة خراب".

وقال قائد عمليات "قادمون يا نينوى" الفريق الركن عبد الأمير رشيد يارالله، فى بيان للعمليات العسكرية اليوم، أن قوات الفرقة المدرعة التاسعة وقيادة "عمليات نينوى" بمحور الزاب جنوب شرقى الموصل تمكنت من تحرير قرية "السلامية" وتأمين مشروع ماء السلامية، وتحرير قريتى "الحميرة" و"الطواجنة الجديدة" على طريق الموصل-كركوك، وفتحت طريق الحمدانية باتجاه الموصل وكركوك وطهرت طريق الكوير- تقاطع الحمدانية، فى اتجاه مدينة الموصل.

وأضاف أن قوات الشرطة الاتحادية بمحور الجنوب الغربى واصلت عمليات التفتيش وتطهير المبانى والطرق من العبوات الناسفة بالمناطق المحررة، بينما واصلت قوات الفرقة المدرعة التاسعة ولواء الثالث الفرقة الأولى من عملية التوغل بالساحل الأيسر لمدينة الموصل لتطهير الطرق والمبانى بأحياء الانتصار وجديدة المفتى والسلام ويونس السبعاوى وفلسطين.

وفى المحور الشرقى، استمرت قوات "مكافحة الإرهاب" فى عملية تطهير أحياء البكر والذهبى والخضراء والقادسية الأولى والتحرير والولاء وعدد من عمارات الخضراء.

وفى المحور الغربى، استكملت قوات "الحشد الشعبي" عملية تطهير مطار تلعفر غرب الموصل، وقطع الطرق المؤدية من قضاء تلعفر باتجاه المطار، وواصلت فرق الجهد الهندسى تامين الطريق من تقاطع الحضر إلى تقاطع عداية ومن تقاطع عداية إلى مطار تلعفر.