رئيس مدينة المحلة يوجه بتحرير محاضر للمصانع الملوثة للبيئة

تفقد تامر أبو النجا رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى شركة النصر للغزل والنسيج والصباغة للغزل والنسيج، بناء على الشكوى المقدمة من المهندس حسين على السيد شفتورة رئيس مجلس إدارة شركة النصر للغزل، والمتضمنة وصول مياه ملوثة للعملية الصناعية بالشركة، ما ترتب عليه تفاعلها مع المواد الكيماوية المستعملة أثناء عملية الصباغة وظهور عيوب بخط الإنتاج.

وتقابل رئيس المدينة مع رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بحضور العميد أحمد سامى مدير أمن الشركة والمحاسب صلاح موسى نائب رئيس المدينة، وعاين رئيس المدينة مجرى المياه المغذى للشركة القادم من بحر الملاح.

وأصدر رئيس المدينة توجيهاته للمحاسب صلاح موسى نائب رئيس المدينة بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة ومديرية الصحة لتحرير محاضر لجميع المصانع المخالفة لقوانين البيئة.