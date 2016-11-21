قاضى الحشيش أمام النيابة: "مليش علاقة بالمضبوطات والدليل شقتى الإيجار"

السويس- سيد نون

قال "طارق . م"، القاضى المتهم بحيازة كميات من مخدر الحشيش بنفق الشهيد أحمد حمدى بالسويس، أمام النيابة، أنه ليس له علاقة بالحشيش ولا يعلم من وضعه فى سيارته، صرح بذلك محامى المتهم.

وأوضح محمد على، محامى المتهم، أن موكله أكد أن جميع المضبوطات ليس له علاقة بها من قريب أو بعيد، وأنه لا يمتلك شئ لكى يتاجر فى المخدرات، فهو يعيش فى شقة إيجار بمحافظة الشرقية ولو كان يتاجر فى المخدرات كان من المفترض أن يشترى عقارات أو شقة تمليك.

وأشار إلى أن موكله شدد على أن جميع التهم التى قالها والد سائقه بأنه هدده ونجله كاذبة وغير صحيحة ولا يوجد ما يثبت ذلك، كما أكد "المحامى" للنيابة أن موكله ليس له علاقة بمخدرات الحشيش الواردة فى محضر الشرطة، وأنه تعرض لمؤامرة.

وأضاف أن سمعة القاضى المتهم طوال الأعوام الماضية نظيفة ولم يأخذ يوما رشوة والدليل أنه لا يملك عقارا واحدا.

كانت النيابة العامة بالسويس بإشراف المحامي العام لنيابات السويس، قررت تجديد حبس القاضى "طارق . م" رئيس محكمة جنح مستأنف الشرقية " 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامه بحيازة 68 كيلو من مخدر الحشيش داخل نفق الشهيد أحمد حمدى.

كما قررت النيابة العامة تجديد حبس "أ . م" سائق سيارة القاضى، وصديقة القاضى "ب . م " 19 عام مصرية وتحمل الجنسية البولندية 15 يوما على ذمة التحقيقات.