عزاء "يحيى الجمل" بمسجد عمر مكرم.. الجمعة المقبل

كتب وائل ربيعى

أكد الدكتور عبد المنعم زمزم، وكيل كلية الحقوق بجامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب، أن عزاء الفقيه الدستورى الراحل الدكتور يحيى الجمل سيقام يوم الجمعة المقبل بمسجد عمر مكرم التحرير.

ونعت كلية الحقوق بجامعة القاهرة، "الجمل" وقالت إنه علما من أعلامها وواحدا من أبرز أساتذة القانون العام فى مصر والعالم العربى، وتنعى كلية الحقوق عالما جليلا وأستاذ مميزا وسياسيا بارعا.

وأضافت الكلية، فى بيان إعلامى اليوم، أن الفقيه الدستورى الراحل الدكتور يحيى الجمل خدم كليته وجامعته وخدم مصرنا كلها سواء عبر عمله كأستاذ فى الجامعة أو عمله فى الوظائف السياسية التى تقلدها، مؤكدة أنه كان مثالا يحتذى به فى التزامه ودماسة خلقه وبساطته وتواضعه.